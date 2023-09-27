Ayvacık açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı, 70 göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki operasyonların ardından 111 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki operasyonların ardından 111 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" ekipleri, Ayvacık açıklarında ayrı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sevk edildi.
Operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya getirildi.
Diğer operasyonda ise "TCSG-8" botu ekiplerince tespit edilen lastik bottaki 41 Afganistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.