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        Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen örtü yangınında 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:53
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        Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen örtü yangınında 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kuşçayır köyündeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 1 dozer ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınan örtü yangınında 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

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