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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:00
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi'nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu.

        Bunun üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

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