Çanakkale Boğazı ve adalar feribot hatlarında sefer tarifesi değişiyor
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 2 Ekim itibarıyla bazı hatlarda yeni sefer tarifesi uygulayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 2 Ekim itibarıyla bazı hatlarda yeni sefer tarifesi uygulayacak.
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 2 Ekim Pazartesi günü itibarıyla Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe Gökçeada hatlarında yeni sefer tarifesi uygulanacağı belirtildi.
Sefer saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye "https://www.gdu.com.tr/sefer-tarifeleri" kısmından veya mobil uygulamadan ulaşılabileceği ifade edildi.