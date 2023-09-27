Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı ve adalar feribot hatlarında sefer tarifesi değişiyor

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 2 Ekim itibarıyla bazı hatlarda yeni sefer tarifesi uygulayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı ve adalar feribot hatlarında sefer tarifesi değişiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 2 Ekim itibarıyla bazı hatlarda yeni sefer tarifesi uygulayacak.

        GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 2 Ekim Pazartesi günü itibarıyla Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe Gökçeada hatlarında yeni sefer tarifesi uygulanacağı belirtildi.

        Sefer saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye "https://www.gdu.com.tr/sefer-tarifeleri" kısmından veya mobil uygulamadan ulaşılabileceği ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Mücadelede 2 gol var!
        Mücadelede 2 gol var!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda çıkan yangın kontr...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda çıkan yangın kontr...
        Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı
        Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınlarından 5...
        Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınlarından 5...
        Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını kontrol altına alın...
        Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını kontrol altına alın...