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        Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

        Çanakkale'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadelenin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:45
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        Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
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        Çanakkale'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadelenin devam ettiği bildirildi.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan ve İmar Barışı'ndan muaf tutulan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da, tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında sit alanında bulunan taşınmazlarda, 6546 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince kaçak yapıların yıkımının Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.

        Daha önce Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 68 kaçak yapının yıkıldığı alanda, 25 Eylül bu yana 23 yapının daha kaldırıldığı, idari ve yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımına ise devam edildiği aktarıldı.

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