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        Moğollar'dan Çanakkale yangınından etkilenen köylere destek konseri

        Moğollar müzik grubu, Çanakkale'de ağustos ayındaki orman yangınından etkilenen köylere destek amacıyla 30 Eylül'de konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:11
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        Moğollar'dan Çanakkale yangınından etkilenen köylere destek konseri
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        Moğollar müzik grubu, Çanakkale'de ağustos ayındaki orman yangınından etkilenen köylere destek amacıyla 30 Eylül'de konser verecek.

        Çanakkale Belediyesinin katkılarıyla İtfaiye Haftası'na özel düzenlenen konserin tüm geliri, İda Dayanışma Derneği aracılığıyla yangından zarar gören köylere aktarılacak.

        Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde verilecek konserin biletleri Biletix, Bubilet üzerinden veya konser günü kurulacak satış noktalarından temin edilebilecek.

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