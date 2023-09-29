Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince 22 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince 22 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun köyü Assos yolu mevkisinde yaptıkları operasyonda 6'sı kadın, 9'u çocuk Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda M.T, A.K, M.Y, A.İ. ve A.K, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bu kişilerin kullandığı 4 taksi, yediemin otoparkına teslim edildi.
Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.