Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince 22 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince 22 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun köyü Assos yolu mevkisinde yaptıkları operasyonda 6'sı kadın, 9'u çocuk Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda M.T, A.K, M.Y, A.İ. ve A.K, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bu kişilerin kullandığı 4 taksi, yediemin otoparkına teslim edildi.

        Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Ağustosta dış ticaret açığı düştü
        Ağustosta dış ticaret açığı düştü
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"

        Benzer Haberler

        Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek göreve başladı
        Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek göreve başladı
        Çanakkale'de şiddetli yağış etkili oldu
        Çanakkale'de şiddetli yağış etkili oldu
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen kurtarıldı
        Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 40 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de tarihi alanda yıkılan kaçak yapı sayısı 91 oldu
        Çanakkale'de tarihi alanda yıkılan kaçak yapı sayısı 91 oldu
        Bilim insanları Çanakkale'deki "Kalpli Göl"de yeni tür mikroorganizmalar ke...
        Bilim insanları Çanakkale'deki "Kalpli Göl"de yeni tür mikroorganizmalar ke...