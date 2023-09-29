Çanakkale'de yakalanan 5 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzenledikleri operasyonda 98,1 gram metamfetamin, 51,33 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu içiminde kullanılan iki payp ve bir plastik düzenek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu ticareti şüphelisi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.