Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale İl İstişare Toplantısı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çanakkale'nin Biga ilçesinde İl İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışının ardından Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda İl İstişare Toplantısı'na katıldı, yetkililerden bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile gazetecilere açıklama yapan Gizligider, geniş bir heyetle Çanakkale'de istişarelere ve görüşmelere başladıklarını, Çanakkale'ye dair ne varsa çoğunu yerinde incelemek ve mümkünse çözebilmek amacıyla bu geziyi yaptıklarını ve buna yarın da devam edeceklerini söyledi.

Sabah saatlerinde Sarıçay Deresi'nde inceleme yaptıklarını hatırlatan Gizligider, "Burada zamanında yapılmış, daha sonra Çanakkale Belediyesi'ne devrolmuş bir dere söz konusu. Devrolduğunda olması gereken üzerindeki köprü talebinin belediye tarafından karşılanmasıydı ama gördük ki projelerini yapmışlar, devamını getirememişler. Devletimiz her talebe yetişebilecek güçtedir. Burada belediyenin ya da merkezi idarenin görevi ayrımından öte devletimizin milletimizle ve Çanakkaleliyle ahdi gereği biz de bu görevi üstlendik. Köprü yapım işi devam ediyor, ardından bu derenin membaya doğru 3 kilometre yapım işi DSİ tarafından gerçekleştirecek." dedi.

Gizligider, bugün temelini attıkları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının proje bedelinin 107 milyon lira olduğunu ve binanın 2025 yılının Ağustos ayında açılışının yapılacağını belirtti.

Arıcılar Birliğinin yem üretim makinelerinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programa katıldığını hatırlatan Gizligider, burada arıcıların taleplerini dinlediklerini dile getirdi.

Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na da değinen Gizligider, fuarın etkili bir organizasyon olduğunu ifade etti. Gizligider, "Yeni tarım modeliyle ilgili 5 Nisan 2023'te yürürlüğe giren yeni kanunun içeriğini, 14 Eylül'de yürürlüğe giren yönetmeliğin neler getirdiğini anlatmaya gayret ettik." dedi.

Gizligider, İl İstişare Toplantısı'nda da ilgili kurumların yöneticileriyle birçok konuyu istişare etme imkanı bulduklarını, ziraat odalarının temsilcileriyle de bir araya gelerek taleplerini ve analizlerini dinlediklerini kaydetti.