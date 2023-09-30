Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkaleli Sayın usta 47 yıldır pikapların ömrünü uzatıyor

        ENİSHAN KESKİN - Çanakkale'de mesleği babasından öğrenen 63 yaşındaki Sayın Keskin, pikap tamirciliğini yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkaleli Sayın usta 47 yıldır pikapların ömrünü uzatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENİSHAN KESKİN - Çanakkale'de mesleği babasından öğrenen 63 yaşındaki Sayın Keskin, pikap tamirciliğini yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor.

        Keskin, elektrikle veya pille çalışan, plak dinlemekte kullanılan pikabın nostaljik dünyasıyla 16 yaşındayken babası sayesinde tanıştı.

        Pikap tamircisi olan babasını izleye izleye işin inceliklerini öğrenen Keskin yıllar içinde Türkiye'de az sayıdaki pikap tamircisinden biri oldu.

        Ses kalitesi yüksek olan pikapları tamir eden Keskin nostaljik yaşamın müzikal anlamda önemli bir parçası olan bu cihazların ömrünü uzatıyor.

        - "Müthiş bir keyif"

        Sayın Keskin, AA muhabirine, baba mesleğinden dolayı eski cihazların, pikap sistemlerinin içinde doğduğunu söyledi.

        Bu işi 47 yıldır yaptığını ve hobi gibi gördüğünü dile getiren Keskin, "Türkiye'de eski pikapları tamir eden 7 kişiden biriyim. Yeni kuşaktan da bu cihazlarla ilgilenmek isteyenler var ama ne kadar ileriye gittiklerini bilmiyorum. Çıraklar ise pek meraklı değiller, keşke olsalar." dedi.

        Keskin, pikapta plak çalarak müzik keyfi yaşamanın son dönemde yeniden rağbet görmeye başladığını ifade etti.

        Pikaptan çıkan sesin kaliteli olduğunu vurgulayan Keskin şöyle konuştu:

        "Bu eşsiz müzik deneyimi günümüzde yeniden popüler olmaya başladı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar yeniden plak dinlemeye başladı. Tekrar plağa dönüş var çünkü plaktan doğal bir ses alıyorsunuz. Çok güzel bir hobi. Plağı alıyorsunuz, pikaba koyuyorsunuz dinlemeye başlıyorsunuz. Müthiş bir keyif."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de yangından 1 ay sonra bitki örtüsü yeniden yeşermeye başladı
        Çanakkale'de yangından 1 ay sonra bitki örtüsü yeniden yeşermeye başladı
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale İl İstişare Toplantısı'na katıldı
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale İl İstişare Toplantısı'na katıldı
        Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye Yüzyılı'nda hizmetleri nasıl yapacağım...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye Yüzyılı'nda hizmetleri nasıl yapacağım...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale'deki fuar açılışında işlenmeyen araz...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale'deki fuar açılışında işlenmeyen araz...
        Çanakkale'de AK Parti'nin seçim irtibat ofisine taşlı saldırı (2)
        Çanakkale'de AK Parti'nin seçim irtibat ofisine taşlı saldırı (2)
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de AK Parti mahalle seçim ofisinin camlarını taşla...
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de AK Parti mahalle seçim ofisinin camlarını taşla...