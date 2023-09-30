Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Bayramiç'ten Kuşçayır köyüne giden Hasan T. idaresindeki 17 HZ 161 plakalı otomobile, Çan istikametinden çevre yoluna giren Gökhan Z. idaresindeki 17 GM 665 plakalı otomobil kavşakta çarptı.

        Kazada sürücü Gökhan Z. ile aynı araçtaki eşi Derya Z. ve 2 yaşındaki çocukları Ferman E.Z. yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Gizligider, Gökçeada ve Bozcaada'daki organik tarım çalışm...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Gökçeada ve Bozcaada'daki organik tarım çalışm...
        Çanakkale'de yangından 1 ay sonra bitki örtüsü yeniden yeşermeye başladı
        Çanakkale'de yangından 1 ay sonra bitki örtüsü yeniden yeşermeye başladı
        Çanakkaleli Sayın usta 47 yıldır pikapların ömrünü uzatıyor
        Çanakkaleli Sayın usta 47 yıldır pikapların ömrünü uzatıyor
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale İl İstişare Toplantısı'na katıldı
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale İl İstişare Toplantısı'na katıldı
        Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye Yüzyılı'nda hizmetleri nasıl yapacağım...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye Yüzyılı'nda hizmetleri nasıl yapacağım...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale'deki fuar açılışında işlenmeyen araz...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale'deki fuar açılışında işlenmeyen araz...