Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde yabancı uyrukluların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" unsurları tarafından lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.