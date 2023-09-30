Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 63 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 63 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'a bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman ve Koruoba köyü sahil kesiminde operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Afganistan uyruklu 16'sı erkek, 16'sı kadın, 31'i çocuk 63 düzensiz göçmen yakalandı, R.Ö. ve M.S. insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri ele geçirdikleri 2 araç, bir bot ve bir bot motorunu yediemin otoparkına teslim ederken, düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Devreye golsüz girildi!
        Devreye golsüz girildi!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Çanakkale'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Gökçeada ve Bozcaada'daki organik tarım çalışm...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Gökçeada ve Bozcaada'daki organik tarım çalışm...
        Çanakkale'de yangından 1 ay sonra bitki örtüsü yeniden yeşermeye başladı
        Çanakkale'de yangından 1 ay sonra bitki örtüsü yeniden yeşermeye başladı
        Çanakkaleli Sayın usta 47 yıldır pikapların ömrünü uzatıyor
        Çanakkaleli Sayın usta 47 yıldır pikapların ömrünü uzatıyor
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale İl İstişare Toplantısı'na katıldı
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Çanakkale İl İstişare Toplantısı'na katıldı