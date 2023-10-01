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        Çanakkale açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:03
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        Çanakkale açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareketli bir lastik botu tespit etti.

        Ekiplerin "TCSG-28" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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