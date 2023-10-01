Çanakkale açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareketli bir lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-28" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.