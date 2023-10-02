Çanakkale'de çıkan orman yangınında 2,8 hektar alan zarar gördü
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 02.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:04
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Söğütlüyalı mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Çanakkale'de konuşlu 1 helikopter ile çok sayıda kara ekibi yangın mahalline sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2,8 hektar alan zarar gördü.