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        Çanakkale'de çıkan orman yangınında 2,8 hektar alan zarar gördü

        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:04
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        Çanakkale'de çıkan orman yangınında 2,8 hektar alan zarar gördü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Söğütlüyalı mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Çanakkale'de konuşlu 1 helikopter ile çok sayıda kara ekibi yangın mahalline sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2,8 hektar alan zarar gördü.

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