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        Çanakkale'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:02
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        Çanakkale'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesine bağlı Mıhlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine seyir halinde olan T.K.K. idaresindeki otomobil durdurarak narkotik köpeğiyle arama yaptı.

        Otomobildeki aramada 2 bin 590 tablet sentetik hap ve 1500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        T.K.K. ile araçta yolcu olarak bulunan P.K. gözaltına alındı.

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