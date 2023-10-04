Lapseki'de sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanı oluşturulacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sahipsiz hayvanların doğal ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla 32 dönüm ormanlık alandan yer tahsisi yaptıklarını açıkladı.

Yılmaz, Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, partililer ve öğrenciler, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Hayvan Bakımevi ve Barınağını ziyaret etti.

Başkan Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, mevcut barınağın kapasitesinin dolduğunu, bu nedenle sokak hayvanları için yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Sokak hayvanlarının, doğal ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla 32 dönüm ormanlık alandan yer tahsisi yaptık. Yeni projeyle sokak hayvanlarımız doğal yaşam alanında hayatlarını daha rahat sürdürebilecek. " dedi.