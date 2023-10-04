Depremde can kurtaran köpek Proteo'nun ismi Çanakkale'deki parka verildi

Meksika'dan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'a gelen ve arama kurtarma çalışmalarında rahatsızlanarak ölen hassas burunlu köpek Proteo'nun ismi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturulan parka verildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından hazırlanan Proteo Can Dostlar Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, törende yaptığı konuşmada, Cevatpaşa Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan ve önceki adı Masal Parkı olan 3 bin 614 metre karelik yeşil alanda düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Parkın isminin sosyal medyadan yaptıkları duyurular sonrası alınan çoğunluk kararıyla Proteo olarak belirlendiğini ifade eden Gökhan, "Dünya pek çok canlının ortak yaşam alanı. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin birbirleri için olmazsa olmaz varlıklar. Parkın isminin verildiği Proteo da eşsiz bir canlı. Ülkemizde enkaz altında kalan vatandaşlara yardım ettiği sırada yaşamını yitiren kahraman köpek için ülkesi Meksika’da devlet töreni yapıldı. Proteo’nun anlamı ‘ben korurum’ demek. Yani Biz de bu örnek, bu eşsiz hayvanın ismini hemşerilerimizin de talebiyle bu parka vermeyi uygun bulduk." dedi.

Başkan Gökhan, yeni parkın hem can dostlar hem de sahipleri için yeni bir sosyal mekan olarak kente kazandırıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Proteo Can Dostlar Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Mutluay ve Handan Özyayla Kenar, CHP İl Başkanı Doğan Ateş, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, hayvanseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.