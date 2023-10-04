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        Çanakkale'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:37
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        Çanakkale'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'de uyuşturucu ve uyarıcı madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen otomobili durdurdu.

        Ekiplerce narkotik köpeği eşliğinde araçta ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

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