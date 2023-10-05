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        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılanlar teknelerinden Şehitler Abidesi'ni selamladı

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri Yunanistan'ın Selanik kentinden başlayan Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılanlar, teknelerinden Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'ni selamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:22
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        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılanlar teknelerinden Şehitler Abidesi'ni selamladı
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        Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri Yunanistan'ın Selanik kentinden başlayan Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılanlar, teknelerinden Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'ni selamladı.

        Yarışa katılan ve 3 Ekim'de Selanik'ten start alan tekneler, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi yönünden girip Morto Koyu'na ulaştı.

        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yer alan Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi'ni selamlayan katılımcılar, İstanbul etabı için seyre devam etti.

        The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, yaptığı açıklamada, önemli bir etkinliğin Çanakkale'deki selamlamayla taçlandığını söyledi.

        Aras, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını etkinlik kapsamında andıkları için gurur duyduklarını dile getirdi.

        - İstanbul-Bodrum etabı 9 Ekim'de başlayacak

        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ta, 8 Ekim'deki Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi ve Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasının ardından 9 Ekim'de İstanbul-Bodrum etabına geçilecek.

        Yarışçılar Babakale, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum rotasını takip edecek.

        16 Ekim akşamı kampana töreniyle başlayacak ve 17-21 Ekim'de gerçekleştirilecek Bodrum etabında ise yarışmacılar, Bodrum Limanı'ndan başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzanıp, Bodrum'da tamamlanacak rotada mücadele edecek.

        Kazananların kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek törenle verilecek.

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