Biga'da şeker sorgumu hasadı yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde şeker sorgumu hasadı etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Pekmezli Köyü Muhtarı Ahmet Çakır'a ait tarlada düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kaba yemin hayvan beslenmesinde çok önemli olduğunu belirterek, girdi maliyetlerini düşürmek için kaba yem üretiminin önemini vurguladı.

Susuzluk sorununa dikkati çeken Türkarslan, "Sorgum bitkisi hem sıcağa hem de susuzluğa dayanıklı bir bitkidir. Karlı bir hayvancılığın temelinde, kaliteli kaba yem yatar. Başka bir ifade ile karlı bir hayvancılık yapabilmemiz için hayvanlarımızın tükettiği yemin büyük bir bölümünü kendimizin üretmesi gerekir. En azından kaba yemi, kendimizin üretmesi gerekir. Hayvancılıkta, maliyet unsurlarının yüzde 70'den fazlası yem giderlerinden oluşmaktadır." dedi.

Çanakkale'de 214 bini büyükbaş, 577 bini koyun, 248 bini keçi olmak üzere toplam 825 bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu aktaran Türkarslan, şöyle devam etti:

"Yıllık 960 bin ton kuru yoncaya eş değerde kaba yeme ihtiyaç duymaktayız. Yıllık 700 bin dekar alanda 3 milyon ton yeşil ot yem bitkisi üretimimiz mevcut olup, bu da 680 bin ton kuru yoncaya denk gelmektedir ve 280 bin ton kuru yonca eş değerindeki kaba yem açığımız bulunmaktadır. Çanakkale'de Bakanlığımız, il ve ilçe müdürlüklerimiz olarak bunun farkında olduğumuzdan dolayı 2015 yılından bu yana kaliteli kaba yem üretimimizi artırmak için birçok başarılı proje gerçekleştirdik."

- Çanakkale'de 3 bin 334 dekar alan sorgum-Sudan otu ekildi

Türkarslan, İtalyan çimi üretiminin yaygınlaştırılması, yemlik soya-silajlık mısırın birlikte silaj yapılması, 4'lü karışım yem bitkisi projelerinin yanı sıra bu yıl özellikle kuru tarım arazilerinde de yetiştiriciliği yapılan sorgum-Sudan otu üretiminin yaygınlaştırılması projesinin hayata geçirildiğini anlattı.

Sorgum-Sudan otu üretiminin yaygınlaştırılması projesinin İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında kabul edilip finans sağlandığını duyuran Türkarslan, proje kapsamında Çanakkale'de 10 ilçede, 114 köyde, 226 üreticiye yüzde 75 devlet, yüzde 25 üretici katkılı 4 bin kilogram tohum verilerek, 3 bin 334 dekar alanda ekiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Projenin özellikle su kısıtı olan, sulama imkanı olmayan bölgelerde uygulandığını ifade eden Türkarslan, ana ürün ve 2. ürün olarak ekilebildiğini sözlerine ekledi.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Uğur Dündar da ürünün, 80 günlük bir ürün olduğunu aktararak, "Muhtarımız burayı 5 kez sulama imkanı buldu, iki sefer de gübreleme yaptı. Ürünün şu anki durumu bizleri memnun etti. Hiç sulanmadan da verim alınan yerler var. İlkbahar yağışlarını yakaladığımızda hiç sulamadan da dekarda 6 ton gibi silajlık verim elde etmeyi amaçladık." diye konuştu.

Üretici Ahmet Çakır ise dönümüne 10 ton ürün aldığı tarlaya mısır ekse 5 ton alacağını belirterek, "Mısır enerji sorgum ise protein, ikisini karıştırdığımda ortaya güzel bir karışım çıkacak dışarıya yem bağımlılığım azalacaktır." ifadelerini kullandı.