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        Lapseki'de kamu kurumları arası 100. Yıl Voleybol Turnuvası başladı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kamu kurumları arasında düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:12
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        Lapseki'de kamu kurumları arası 100. Yıl Voleybol Turnuvası başladı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kamu kurumları arasında düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası başladı.

        Lapseki Kaymakamlığınca düzenlenen ve12 takımın 2 grup halinde yarışacağı turnuva, İsmail Baykut İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        Haftanın 5 günü, günde iki maçın yapıldığı turnuva 28 Ekim'de final karşılaşmasıyla sona erecek.

        100. Yıl Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında geçen yılın şampiyonu Çardak Belediyesi ile Plevne Ortaokulu karşılaştı. Plevne Ortaokulu sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Günün ikinci maçında ise Lapseki Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Lapseki Meslek Yüksekokulu karşılaştı. Her iki sette de üstün oynayarak setleri 25-12 ve 25-15 alan Lapseki Meslek Yüksekokulu sahadan alip ayrılan taraf oldu.

        Turnuvanın ilk maçlarını, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Salih Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ da izledi.

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