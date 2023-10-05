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        Çanakkale Boğazı'nda su alan tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda su alan ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:24
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        Çanakkale Boğazı'nda su alan tekne kurtarıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda su alan ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin bulunduğu 24 metre boyundaki tekne, Kumkale açıklarında su almaya başladı.

        Genel Müdürlüğe ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Kumkale Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.

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