Çanakkale Boğazı'nda su alan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda su alan ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 05.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:24
Çanakkale Boğazı'nda su alan ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin bulunduğu 24 metre boyundaki tekne, Kumkale açıklarında su almaya başladı.
Genel Müdürlüğe ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Kumkale Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.