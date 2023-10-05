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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:26
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        Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.

        "KB-20" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Irak uyruklu 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Diğer operasyonda ise "TCSG-6" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan 67 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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