Çanakkale'de yakalanan 10 uyuşturucu şüphelisinden 6'sı tutuklandı
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bayramiç, Ayvacık, Ezine ve Biga ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik 2 haftada 6 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 2 kilo 79 gram metamfetamin, 4 kilo 368 gram esrar, 2 bin 591 adet sentetik hap, 311 kök skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3 kök kenevir, hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 31 adet tabanca mühimmatı, 15 bin 650 lira suç geliri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğer zanlılar ise haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.