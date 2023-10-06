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        Küçükanafarta köyünden İngiltere'nin Snettisham köyüne ziyaret

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünden heyet, kardeş köy olan İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Snettisham köyünde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:45
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        Küçükanafarta köyünden İngiltere'nin Snettisham köyüne ziyaret
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünden heyet, kardeş köy olan İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Snettisham köyünde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

        Gelibolu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 108 yıl önce Çanakkale'de savaşan iki milletin torunları arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla Gelibolu Derneği ile Gallipoli Dardanelles International Derneğinin girişimleriyle başlatılan kardeş köy projesi kapsamında, Küçükanafarta köyü muhtarı Ahmet Tuzcuoğlu ile eşi Gülümsen Tuzcuoğlu ve beraberindekiler Snettisham köyünü ziyaret etti.

        Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş'ın da yer aldığı ziyarette muhtar Tuzcuoğlu ve beraberindekiler, Snettisham köyü idare meclisi tarafından törenle karşılandı.

        Köy bandosu eşliğinde gerçekleştirilen törende, Savaş Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Muhtar Tuzcuoğlu, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Anzak annelerine hitabını okudu.

        Gelibolu Derneği Başkanı Taş da Gallipoli and Dardanelles International Derneği üyelerinin Gelibolu'ya her yıl geldiğini, yerel halkla sıcak bir iletişim kurduğunu belirtti.

        İki yıl önce Snettisham ve Küçükanafarta köylerinin kardeşlik ilişkisi kurduğunu ve karşılıklı ziyaretlerin başladığını ifade eden Taş, tamamen bir sivil toplum girişimi olan, bu içerikte etkinlik ve ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinde bir ilk olduğunu aktardı.

        Taş, iki köy arasında kurulan dostluk köprüsünün dünya kamuoyunda benzer girişimleri teşvik edecek bir örnek olmasını istediklerini aktardı.

        Törenin ardından muhtar Tuzcuoğlu ve heyeti ile Gallipoli and Dardannelles International Derneği Başkanı John Crowe, Londra'daki Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan ve beraberindekiler, British Legion Salonu'nda verilen resepsiyona katıldı.

        Küçükanafarta köyü muhtarı Tuzcuoğlu, ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

        Tuzcuoğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'den, Gelibolu Yarımadası'ndan, küçük bir köyün muhtarının İngiltere'ye, Norfolk'a küçük bir köyün davetlisi olarak gelmesinin küçük ama insanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu dostluk ve karşılıklı anlayış anlamında çok büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

        Muhtar Tuzcuoğlu, Gelibolu'dan getirdikleri hediyeleri Snettisham Köyü İdare Meclisi üyelerine sundu.

        Snettisham Köy İdare Meclisi heyeti da Tuzcuoğlu ve beraberindekilere, Snettisham köyü bayrağı ile köyü tanıtan kitaplar hediye etti.

        Gelibolu Derneği Başkanı Taş da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının, Snettisham Köyü İdare Meclisi üyelerine gönderdiği hediyeleri takdim etti.

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