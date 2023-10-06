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        Lapseki'de 10 bin adım yürüyüş etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla 10 bin adım yürüyüş etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:01
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        Lapseki'de 10 bin adım yürüyüş etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla 10 bin adım yürüyüş etkinliği yapıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezince "Sağlığınız için her gün 10 bin adım" sloganıyla yürüyüş programı düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Parkı'nda başlayan yürüyüşe Lapseki Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Zeynep Koptur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Salih Aydemir ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli personel katıldı.

        Yeni kordonda sona eren yürüyüşün ardından etkinliğe katılanlara su ve elma ikram edildi.

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