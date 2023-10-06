ASKON Genel Başkanı Aydın, "Biga İş Dünyası Buluşması"na katıldı: Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Dünyada bir daralma, kabuğuna çekilme dönemi içerisindeyiz. Biraz daha ayağımızı yorganımıza göre uzatma döneminin tam ortasındayız. Türkiye olarak bizim nasibimize üretmek kalmış, çalışmak kalmış, gayret etmek kalmış." dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Dünyada bir daralma, kabuğuna çekilme dönemi içerisindeyiz. Biraz daha ayağımızı yorganımıza göre uzatma döneminin tam ortasındayız. Türkiye olarak bizim nasibimize üretmek kalmış, çalışmak kalmış, gayret etmek kalmış." dedi.

Aydın, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Biga İş Dünyası Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 13 bin üyesi bulunan ASKON hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Dünyadaki en büyük ekonomiler" olarak ifade edilen ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerin dahi ciddi daralmalar, kapanmalar, biraz daha kabuğuna çekilmeler yaşadığı bir dönemde Türkiye'de parmak ısırtacak seviyede üretim, ihracatta büyümenin sürdüğünü belirten Aydın, şöyle konuştu:

"İhracatta eylülde rekor kırdık. Binde 7 büyüme ile tarihe geçmiş olduk. Önümüzdeki süreci, iş dünyasına olabildiğince anlatmaya gayret ediyoruz. 2023, 2024, 2025 yıllarında hem devlet tarafında hem özel sektörde hem direkt vatandaşlarımızı ilgilendirecek bir daralma ve sıkı bir politikayla karşı karşıyayız. Dünyada bir daralma, kabuğuna çekilme dönemi içerisindeyiz. Biraz daha ayağımızı yorganımıza göre uzatma döneminin tam ortasındayız. Türkiye olarak bizim nasibimize üretmek kalmış, çalışmak kalmış, gayret etmek kalmış."

Dünyada birçok fabrika kapanırken Türkiye'de kapasite kullanım oranının yüzde 87'ye çıktığını anlatan Aydın, "Pandemi var, sokağa çıkma yasağı var, engeller var, buna rağmen Türkiye çok şükür büyümüş. En büyük sebep, lojistik avantajlarımız. Pandemi döneminde 20-25 bin dolarlara çıkmış Çin'den Türkiye'ye lojistik. Bugün 1500-1600 dolarlara düşmüş durumda." dedi.

Türkiye'de artık 300 milyar dolarların üzerine çıkmış bir ekonominin konuşulması gerektiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün, bankalardaki kredi oranlarında yüzde 65-70'lerin konuşulmaya başlandığı süreçten geçiyoruz. Faizin yüzde 60-70 olduğu bir ortamda hiçbir sanayicimiz makine almayacaktır, makinelerini yenilemeyecektir. Dolayısıyla kendi kabuğuna çekilmiş bir ülke olacaktır. Şu anda bir metot izleniyor, 'Faizi arttıralım, enflasyonu düşürelim.' diye ama benim aklım bu işe yatmıyor. İş dünyası açısından çok keyifli bir dönem değil ama inşallah bugünler de geride kalacak."

- "Yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlar çok önemli"

Biga'nın girişimci ruhu yüksek bir ilçe olduğunu belirten Aydın, ilçede üniversite okumaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Aydın, Biga'daki firmaların, İstanbul'daki firmalarla bir araya geleceği bir toplantı yapılabileceğini söyledi.

Üretimde yeşil dönüşümün önemini vurgulayan Aydın, "Yeşil enerji, yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlar çok önemli. Dijital dönüşümle alakalı yatırımlar çok önemli. Bununla alakalı yine bünyemizde bunların merkezlerini kurduk. Dijital dönüşüm alanında firmalarımızın dönüşümünü sağlayacak sistemimiz var. Bunları Biga'daki üyelerimize açabiliriz. ASKON olarak destek vermek isteriz." diye konuştu.​​​​​​​