Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 08.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:34
Çanakkale açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" Ayvacık ilçesi açıklarında hareketli lastik bot tespit etti.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.