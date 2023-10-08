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        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:34
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        Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" Ayvacık ilçesi açıklarında hareketli lastik bot tespit etti.

        Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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