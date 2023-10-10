Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Van'dan gelen gaziler Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

        Van Valiliğince düzenlenen organizasyon kapsamında Çanakkale'ye gelen 50 gazi, Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'dan gelen gaziler Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valiliğince düzenlenen organizasyon kapsamında Çanakkale'ye gelen 50 gazi, Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretlerde bulundu.

        Gaziler, rehber eşliğinde tarihi yarımadanın güneyinden başlayan programda Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyaları, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Havuzlar Şehitliği, Soğanlıdere, Hastane Şehitliği, Şahindere Hastane Şehitliği'ni gezdi.

        Şehitler Abidesi ziyaretinde Çanakkale şehitleri ve gaziler için dua eden konuklar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, gazetecilere, geçen sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek mevzileri ziyaret ettiklerini söyledi.

        Organizasyonun devamında bu sene Çanakkale'ye geldiklerini belirten Uğur, şehitlikleri, ecdadın savaştığı yerleri gördüklerini anlattı.

        Kıbrıs Barış Harekatı gazileri olarak kendilerini muharebe alanlarında hissettiklerini aktaran Uğur, "Kıbrıs'ta da böyle savaştık. Ordumuz, kahraman gazilerimizle 24 saat içinde Kıbrıs'ın yarısını aldık. Burayı da öyle hissettik." dedi.

        Uğur, organizasyonu düzenleyen Van Valiliği, Kolordu Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin eşlik ettiği gaziler, kuzey cephesinde Anzak Koyu, Arıburnu Yarları, Arıburnu Anzak Mezarlığı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt, Avustralya Anıtı, Kırmızı Sırt, lağımlar, orijinal Anzak siperleri ve tünelleri, 57. Alay Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Bomba Sırtı, Cesaret Tepe, Mehmet Çavuş Anıtı, 261 Rakımlı Tepe, Mehmetçik Kitabeleri, Conk Bayırı, Yeni Zelanda Anıtı ve Kemal Yeri'ni de ziyaret edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        "Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim'de Çanakkale'de düzenlenecek
        "Baja Troia Türkiye 2023" 19-23 Ekim'de Çanakkale'de düzenlenecek
        Çanakkale'de uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
        Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı
        Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü kaldırıldı