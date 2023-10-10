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        Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:13
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        Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Polis ekipleri, ilçe merkezinden 3 gün önce 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçerek şüphelileri takibe aldı.

        İlçe merkezinde F.O. ve B.K.A. ile küçük yaştaki bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.O. ve B.K.A, tutuklandı, küçük yaştaki çocuk ise serbest bırakıldı.

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