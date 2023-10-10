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        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi

        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan kuru yük gemisi, güvenli bölgeye demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 21:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:31
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        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
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        Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan kuru yük gemisi, güvenli bölgeye demirledi.

        Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan Panama bayraklı 100 metrelik "Sally M" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Bademlik açıklarında dümen arızası meydana geldi.

        Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Türkeli" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a emniyetle demirledi.

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