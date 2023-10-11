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        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:36
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        Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık açıklarındaki iki ayrı noktadan lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan iki lastik bot içinde yakalanan toplam 23 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

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