Çanakkale'de evin bahçesinden boş araziye sıçrayan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir evin bahçesinde çıkan ve bitişiğindeki boş araziye sıçrayan yangın söndürüldü.
Giriş: 13.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:22
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir evin bahçesinde çıkan ve bitişiğindeki boş araziye sıçrayan yangın söndürüldü.
Tepecik Mahallesi'ndeki evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yan taraftaki boş araziye sıçraması üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.