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        Bayramiç'teki 116 yıllık konak, ilçe halk kütüphanesi oldu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında açmayı hedefledikleri 100 kütüphaneden 78'incisini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hizmete sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:47
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        Bayramiç'teki 116 yıllık konak, ilçe halk kütüphanesi oldu
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında açmayı hedefledikleri 100 kütüphaneden 78'incisini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hizmete sunduklarını bildirdi.

        Yazgı, 1907'de inşa edilen ve restorasyonu tamamlanan tarihi konaktaki Bayramiç İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışındaki konuşmasında, çocukların, gençlerin doğru bilgiye, doğru hedeflere ulaşmalarında kütüphanelerin özel ve güvenli alanlar olduğunu belirterek, Bayramiç Kaymakamlığının girişimiyle gerçekleştirilen restorasyon projesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

        Kültür mirası tarihi konağın değerli bir esere dönüştürüldüğünü ifade eden Yazgı, "Doğru bir fonksiyonla, gençlerimize, çocuklarımıza ufuk açacak güzel bir binayı, aynı zamanda kültür mirasımızı koruma imkanı sağlamış olduk. Bu, bizim için çok çok önemli. Bu kütüphaneye de özel ilgi gösterdik. Böyle bir özel bina olunca kütüphaneyi 12 binden fazla kitapla buluşturduk. 30'dan fazla süreli yayınımıza ev sahipliği yapan çok özel bir yapı oluşturuldu. Örnek çalışmalardan biri. Bayramiç gibi kültür mirasında önde olan bir ilçe tabii ki böyle güzel bir kütüphaneyi hak ediyordu." diye konuştu.

        Bakan Yardımcısı Yazgı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki cumhuriyet yürüyüşünde en önemli çalışmaların çocuklar ve gençlere yönelik yapılanlar olduğunu vurguladı.

        Yeni kütüphanelerle ilgili çalışmalara değinen Yazgı, şunları kaydetti:

        "Bir hedef koyduk kendimize; Türkiye'nin 100'üncü yılında 100 kütüphane hedefimiz. Bu hedeflerimizden biri de Bayramiç'e nasip oldu. Bunun 78'inci kütüphanesini açmaya davet edildik. Artık daha fazla okuyucuyla araştırmaya yönelik, öğrencilerimizin güvenli şekilde ders çalışmaları, ilim, irfan sahibi olmaları, bilgi kaynaklarına doğru bir şekilde ulaşabilmeleri, zenginleştirilmiş bilgi kaynaklarını önlerine serebilmek için çok güzel bir kütüphane yapıldı. Bayramiç'e hayırlı olmasını diliyorum."

        - Kütüphanede 15 bine yakın kitap bulunuyor

        Bayramiç Kaymakamı Alper Taş da 2017'de restore edilen konağın kütüphane olarak hizmete sunulması amacıyla bu yıl Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) başvurduklarını anlattı.

        Onay aşamasının ardından Çanakkale Valiliği, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresinin destekleriyle hazırlanan Bayramiç İlçe Halk Kütüphanesi'nde 15 bine yakın kitabın bulunduğunu aktaran Taş, ziyaretçilerin bu projeyle çok sayıda kitaba ulaşabilecekleri ferah bir ortamın yanı sıra kafeteryadan da faydalanabileceğini dile getirdi.

        Taş, projenin uygulanması sırasında tarihi yapı içinde kültürel bir galeri oluşturularak "Troya Efsanesi"ne ilişkin yağlı boya resimlerden, ressam Osman Hamdi Bey ve Matrakçı Nasuh'un eserlerinden örneklerden, ilçenin önemli ziyaret noktalarına ait görsellerden yararlanıldığını aktardı.

        - Gençleri kitap okumaya teşvik edecek ortam oluşturuldu

        Tasavvuf ve felsefe öğelerini içeren bir kompozisyon oluşturularak tarih boyunca ilme ulaşmanın en önemli araçlarından olan kütüphanenin hikmet ve felsefeyle bir araya getirildiğini kaydeden Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Kütüphanemizle ilgili çalışmayı yürütürken gençleri kitap okumaya teşvik edecek ortamın oluşturulmasının yanı sıra kültürel sohbetlerin, şiir, tiyatro, müzik ve sinema gösterimleri gibi organizasyonların belli zamanlarda yapılacağı bir merkez olması hedeflenerek bu yönde aktivite planlaması yapılmıştır. İlçe Halk Kütüphanemizin Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında ilçemize kazandırılması nedeniyle ayrı bir heyecan ve mutluluk içinde bulunduğumuzu belirtmek isterim."

        Öğrenciler tarafından Çanakkale yöresi halk oyunları gösterisinin sunulduğu açılışta, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bakan Yardımcısı Yazgı'ya milli şair Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafının yer aldığı tabloyu takdim etti.

        Protokol üyelerince kurdele kesilerek açılışı yapılan kütüphanenin gezilmesiyle sona eren programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Bayramiç Belediyesi Başkan Vekili Cem Atılgan ile diğer ilgililer katıldı.

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