Çanakkale'de eski sınıf arkadaşları 41 yıl sonra buluştu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul ve liseyi birlikte okuyan 21 kadın, 41 yıl sonra bir araya geldi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul ve liseyi birlikte okuyan 21 kadın, 41 yıl sonra bir araya geldi.

Namık Kemal İlkokulunda 1968 yıllarında başlayan sınıf arkadaşlıklarını Gelibolu Atatürk Kız Meslek Lisesinde sürdüren 21 kadının buluşması, yaptıkları şehir dışı geziler sırasında tesadüfen karşılaşmalarıyla başladı.

Grup, Emel Okandan Engin'in öncülük etmesiyle önce sosyal medyada iletişim kurdu. Medine Atalay ve Gülsüm Karaduman'ın buluşma fikriyle eski sınıf arkadaşları 41 yıl sonra ilçedeki bir restoranda görüşüp eski günleri yad etti.

Emel Okandan Engin, gazetecilere, bundan sonra her yıl bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Sınıf arkadaşlarından bazılarının Gelibolu'da yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Engin, "Sağlıkçı, öğretmen ve sosyal derneklerde insanlar için gönüllü çalışanlar var. Şehir dışı gezileri sırasında bir yıl önce tesadüfen birkaç kişiyle karşılaşıp konuşmamız bizleri bu noktaya getirdi. Bugün kaldığı yerden devam eden beraberlik içindeyiz. Birbirimize çok anlatacaklarımız var." dedi.