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        Lapseki Meslek Yüksekokulu mezunları 20 yıl sonra buluştu

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu tarafından 20. yıl mezunlar etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 19:45 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:56
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        Lapseki Meslek Yüksekokulu mezunları 20 yıl sonra buluştu
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu tarafından 20. yıl mezunlar etkinliği düzenlendi.

        Lapseki Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, mezunlar, öğrenciler ve akademisyenleri bir araya geldi.

        Etkinliğe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür de katıldı.

        Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde devam eden etkinlikte konuşan Doç. Dr. Gür, ilk kez mezunlar buluşması düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Etkinliğin hem farklı nesillerin buluşmasına hem de kurumsal değerlerin yeniden yaşanmasına olanak sağladığını belirten Gür, mezunlar ile meslek yüksekokulu arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması amaçlanan organizasyona katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Daha sonra mezunlar, mevcut iş durumlarını, mesleki deneyimlerini ve üniversitedeki öğrencilik anılarını okulun öğrencileriyle sohbette anlattı.

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