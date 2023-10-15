Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de minibüste 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de minibüste 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Kestanbol yol ayrımında 34 DA 8827 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 1'i kadın 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.K. gözaltına alındı.

        Aramada, 30 adet 20 litrelik akaryakıt bidonu ele geçirilirken, minibüs yediemin otoparkına çekildi.

        Şüpheli M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Minibüste 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı (2)
        Minibüste 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı (2)
        Minibüste 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Minibüste 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Lapseki Meslek Yüksekokulu mezunları 20 yıl sonra buluştu
        Lapseki Meslek Yüksekokulu mezunları 20 yıl sonra buluştu
        Çanakkale'de balya taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi
        Çanakkale'de balya taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi
        Çanakkale'de eski sınıf arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
        Çanakkale'de eski sınıf arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
        Bayramiç'teki 116 yıllık konak, ilçe halk kütüphanesi oldu
        Bayramiç'teki 116 yıllık konak, ilçe halk kütüphanesi oldu