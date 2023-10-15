CHP Çanakkale İl Başkanlığına Levent Gürbüz seçildi.

CHP Çanakkale 38. Olağan İl Kongresi, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Divan Başkanlığını CHP Parti Meclisi Üyesi Muharrem Erkek'in yaptığı kongrede, CHP Çanakkale İl Başkanlığı için aday olan Levent Gürbüz ile Özgür Şimşek yarıştı.

Kongrede 547 delegeden, 533'ü oy kullandı. Oyların 364'ünü alan Gürbüz, CHP Çanakkale İl Başkanı oldu. Diğer aday Şimşek ise 169 oy aldı.

Kongrede, il yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.