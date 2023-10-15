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        Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:26
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        Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ahmetçe köyünden sahil yoluna gitmek isteyen Sedat İskamya idaresindeki 17 ACK 221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yanında bulunan eşi Fatma Selvinaz İskamya'nın (58) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü Sedat İskamya, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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