Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ahmetçe köyünden sahil yoluna gitmek isteyen Sedat İskamya idaresindeki 17 ACK 221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yanında bulunan eşi Fatma Selvinaz İskamya'nın (58) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Sedat İskamya, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.