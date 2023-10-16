Çanakkale'de belde belediyesi kendi elektriğini üretiyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında kurulan Güneş Enerji Sistemi (GES) sayesinde belediye kendi elektriğini üretmeye başladı.

Belediye Başkanı Necati Kopça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ve TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında, belediyeye kazandırılan 50 kilovatlık güneş enerjisi projesinin ilk etabı olan 25 kilovatlık enerji üretimine başladıklarını söyledi.

Bu projede, 50 kw'lık GES tedarik ve kurulumu için 50 kw'lık solar evirici, 120 adet 550 WP solar paneli kullanıldığını aktaran Kopça, "Bu proje, 1 milyon 674 bin liraya ihale edilmiş olup, proje bedeli, çatı güçlendirme, inverter alanı yapımı, elektrik abonelik güç artış projesi gibi giderlerle birlikte 1 milyon 950 bin liradır. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı kapsamında, 1 milyon 350 bin lira hibe ile projeye destek sağlanmıştır. Bu da projenin yaklaşık yüzde 70'ini kapsamaktadır. GES projesi, elektrik üretimine başladıktan 2,5 yıl sonra kendini amorti edecektir. Belediyemiz kendi elektriğini üretmeye başladı. Aylık olarak UEDAŞ ile mahsuplaşılacaktır. Proje belediyemize katkı sağlayacaktır. Bu proje ile belediyemizin elektrik giderleri azalacaktır." diye konuştu.