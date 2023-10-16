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        Çanakkale açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:30
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        Çanakkale açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Korveti "TCSG-702" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 25 Suriye ve 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

        İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-20" görevlendirildi.

        Lastik bot içindeki 28 Afganistan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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