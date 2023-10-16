Çanakkale'de "İstiklalden İstikbale" 100. yıl doğa yürüyüşü yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde "İstiklalden İstikbale" 100. yıl doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Biga Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüşü etkinliği, 5 kilometrelik Abdiğa trekking parkurunda gerçekleştirildi.

Doğa Yürüyüşüne Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Belde Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, daire amirleri , Biga Tabanvay Doğa Yürüyüş Grubu (BİGTAY), üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Abdiağa Kent Ormanı'ndan başlayan yürüyüş sırasında Abdiağa Şelalesi'nde mola verildi. Abdiağa Şelalesi'ne dikkati çeken BİGTAY üyesi Dr. Muhammet Akkaya, her zaman zevkle yürüdükleri yol üzerinde bulunan, önünde biriken suya atlayarak yüzülebilen şelalenin kurumasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı derelerin suyunun kuruduğunu, şelalelerin akmaz olduğunu ifade eden Akkaya, "Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bir damla yağışın düşmemesi bizlere suyun önemini bir kez daha gösteriyor. Evde kullandığımız suyun bir damlasının bile kıymetini bilelim." dedi.

Abdiağa Kent ormanında son bulan yürüyüşün ardından katılımcılara meyve ikram edildi.