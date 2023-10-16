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        Çanakkale'de 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte son 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:51
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        Çanakkale'de 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte son 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımıyla ilgili denetimleri devam ediyor.

        Kentte 1-15 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde 1327 araç ve sürücüsü ile 2 bin 203 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

        Trafik ekipleri, kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülerine cezai işlem uyguladı.

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