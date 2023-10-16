Çanakkale'de 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte son 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte son 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımıyla ilgili denetimleri devam ediyor.

Kentte 1-15 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde 1327 araç ve sürücüsü ile 2 bin 203 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Trafik ekipleri, kurallara uymadığı belirlenen araç ve sürücülerine cezai işlem uyguladı.