Lapseki'de çeltik hasat şenliği yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyünde, "Damlaya Damlaya Çeltik Olur" projesi kapsamında hasat şenliği düzenlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, üreticilere bereketli bir yıl diledi.

Türkarslan, Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında kabul edilerek finanse edildiğini hatırlattı.

Küçük alanlarda 2016 yılında başlatılan projenin 2021 yılından bu yana daha geniş alanlarda uygulandığını aktaran Türkarslan, Tarım ve Orman Bakanlığının projeye yüzde 75 hibe desteği sağladığını söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan susuzluğun ciddi bir problem olduğuna dikkati çeken Türkarslan, "Suyu tasarruflu kullanmak için bu tür projeler çok önem arz etmektedir. Bu projede, normal çeltik üretiminden yüzde 66 daha az su kullanıldığı yapılan çalışmalarla tespit edilmiş durumda. Ayrıca eğimli alanlarda tava yapmadan çektik üretimi yapılabileceğini görmekteyiz. Üreticilerimizden edindiğimize göre randımanı da iyi." dedi.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da proje kapsamında 8 üreticiye, 5 bin 120 kilogram çeltik tohumu verildiğini, proje kapsamında 189 dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Kaçan, salma sulama ile 73 dekarlık tarım arazisinde çeltik yetiştirildiğini, toplam 262 dekarlık alanda çeltik üretimi yapıldığını kaydetti.

Üretici Özgür Gül, her yıl dönüm başına 800-900 kilogram verim aldıklarını, bu yıl da yine bu verimi beklediklerini ifade etti.

Projenin üreticiler için çok iyi olduğunu, bu nedenle her yıl ekim alanlarının arttığını belirten Gül, "2021'de 10 dönüm, 2022'de ise 20 dönüm, 2023'te ise 30 dönüm yer ektik. Üretici olarak çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmalarından ardından üreticilere sertifikaları verildi. Hasat şenliğine Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, siyasi partilerin temsilcileri ve çiftçiler katıldı.