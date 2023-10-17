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        Çanakkale polisi çocuklar ve gençlere yönelik kurslar düzenledi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında "Sen Varsan Gelecek Var Projesi" ile bilgisayar, yüzme, masa tenisi, badminton, resim ve İngilizce kursları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 20:36 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:39
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        Çanakkale polisi çocuklar ve gençlere yönelik kurslar düzenledi
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında "Sen Varsan Gelecek Var Projesi" ile bilgisayar, yüzme, masa tenisi, badminton, resim ve İngilizce kursları düzenlendi.

        Çalışma, Halk Eğitim Merkezi'ndeki Bilgisayar Sistem Bakım Onarım Kursu ile başladı.

        Çocuklara ve gençlere yönelik yüzme, masa tenisi, badminton, resim ve A1 seviye İngilizce kursunun da yer aldığı projeye 7-24 yaş aralığında 95 kursiyer katılıyor.

        Proje sonunda 5 bin çocuk ve genç ile birebir temas kurulması hedefleniyor. Ayrıca, çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel yönden gelişiminin desteklenmesi, polis halk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi çocuk ve gençlerin suç ve suç unsurlarından uzak tutulması amaçlanıyor.

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