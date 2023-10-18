Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Ayvacık açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

        Durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        Biga'da ağaç kesme ve boylama operatörlüğü kursu açıldı
        Biga'da ağaç kesme ve boylama operatörlüğü kursu açıldı
        Çanakkale polisi çocuklar ve gençlere yönelik kurslar düzenledi
        Çanakkale polisi çocuklar ve gençlere yönelik kurslar düzenledi
        Devrilen iskeleden düşen boya ustası öldü
        Devrilen iskeleden düşen boya ustası öldü
        Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonundan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'...
        Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonundan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'...
        Lapseki'de çeltik hasat şenliği yapıldı
        Lapseki'de çeltik hasat şenliği yapıldı
        Çanakkale´de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
        Çanakkale´de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü