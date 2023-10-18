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        Biga'da ağaç kesme ve boylama operatörlüğü kursu açıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nde bir enerji firmasının personeline ağaç kesme ve boylama operatörlüğü eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:55
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        Biga'da ağaç kesme ve boylama operatörlüğü kursu açıldı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nde bir enerji firmasının personeline ağaç kesme ve boylama operatörlüğü eğitimi verildi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Ali Dur, AA muhabirine, bu yıl ikincisi düzenlenen kursa katılımın yüksek olduğunu söyledi.

        Dur, eğitimleri veren orman yüksek mühendisi Eray Maden ve iş güvenliği uzmanı Erhan Sezgin'e de teşekkür etti.

        Eğitmen Eray Maden ise eğitime 25 personelinin katıldığını belirterek, "Ağaç kesme ve boylama operatörlüğü eğitimi, bireyin ağaç kesme ve boylama işinde çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun kesim hazırlığı yaparak tekniğine uygun kesme ve boylama yapmasını amaçlayan bir eğitimdir. Eğitimin süresi 100 saattir." dedi.

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