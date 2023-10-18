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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:45
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ile Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Bahçedere köyü ve Gökçetepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınlar yaptı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 560 gram esrar, bir kök skunk, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, iklimlendirme yöntemi ile yetiştirilmiş 12 kök kenevir bitkisi, bir iklimlendirme çadırı, çok sayıda iklimlendirme sistemi aparatları, 19 uyuşturucu hap, tarihi eser niteliğinde bir obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler R.A, D.C.Y, M.G.C, M.Z.C, F.M.A, A.A.B, C.D. ve A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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