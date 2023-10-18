Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başlayan tekne, balıkçı barınağına yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başlayan tekne, balıkçı barınağına yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Lapseki açıklarında sürüklenemeye başladı.

        İhbar üzerine "KEGM-9" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla bölgeye giden ekipler, tekneyi yedekledi.

        Tekne daha sonra Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Genç yaşta hem çiftçi hem de sosyal medyada tanınan isim oldu
        Genç yaşta hem çiftçi hem de sosyal medyada tanınan isim oldu
        Biga'da ağaç kesme ve boylama operatörlüğü kursu açıldı
        Biga'da ağaç kesme ve boylama operatörlüğü kursu açıldı
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale polisi çocuklar ve gençlere yönelik kurslar düzenledi
        Çanakkale polisi çocuklar ve gençlere yönelik kurslar düzenledi